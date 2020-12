DOVE VEDERE TORINO-UDINESE, 11a GIORNATA SERIE A

Il posticipo pomeridiano dell’undicesima giornata di Serie A prevede Torino-Udinese. La gara andrà in scena all’Olimpico Grande di Torino dove i granata tenteranno di macinare qualche punto per la classifica visto che alloggiano in zona retrocessione. L’Udinese non naviga in condizioni migliori dei padroni di casa, ma almeno è distante qualche punto dalla zona calda e soprattutto arriva da due successi consecutivi.

In ogni caso oggi si affronteranno due formazioni a caccia di punti, assisteremo ad un primo scontro salvezza. Il Torino scenderà in campo carico di voglia di rivalsa dopo l’ultima gara. Giampaolo e i suoi ragazzi hanno rimediato una brutta sconfitta nel derby, con il gol di Bonucci della Juventus arrivato nei secondi finali. L’Udinese cerca di non perdere il buon ritmo preso e prova a centrare il terzo successo consecutivo, dopo la vittoria in trasferta contro la Lazio e il successo in casa contro il Genoa.

Nella massima serie le due compagini si sono confrontate 71 volte: 24 i successi per entrambe le squadre e 22 pareggi totali. Anche se il momento è più florido per gli uomini allenati da Gotti, le ultime 10 gare tra le due formazioni hanno visto trionfare 9 i padroni di casa.

Dove vedere Torino-Udinese: streaming e diretta Tv

Torino-Udinese valida per l’11a giornata di Serie A verrà arbitrata da Massa D. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18 di oggi, sabato 12 dicembre. La partita è visibile su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD. L’emittente satellitare mette a disposizione anche il live streaming dell’incontro, visibile su smartphone, tablet, pc e Smart Tv attraverso le applicazioni Sky Go e Now Tv.