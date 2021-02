Il Benevento ferma anche la Roma. La squadra di Inzaghi ancora a punti con una big

Il Benevento ferma la Roma sullo 0-0 nel posticipo domenicale della 23esima giornata di Serie A. Gli uomini di Filippo Inzaghi replicano quanto già fatto con la Juventus e la Lazio. Un pareggio decisamente non pronosticabile, sia prima della partita, sia al minuto 57, quando l’arbitro Pairetto ha sventolato il secondo giallo a Glik. Senza il colosso polacco sembrava davvero dura riuscire a tenere contro la Roma. Gli uomini di Fonseca avevano infatti dimostrato in questa stagione di essere letali contro le squadre cosiddette piccole. Ieri invece non sono riusciti a portare via i 3 punti, rendendo vano l’assalto finale. Filippo Inzaghi ora allunga a +10 sul Cagliari terzultimo. Il Benevento è una delle rivelazioni di questo campionato. Oltre a fermare in casa sull’1-1 sia la Lazio che la Juventus, gli uomini di Filippo Inzaghi hanno conquistato ben 14 punti lontani dal Vigorito. La Roma probabilmente ha pagato la fatica della vittoriosa trasferta di Braga di giovedì sera. L’Europa League è stata fatale anche al Napoli, sconfitto 4-2 a Bergamo dall’Atalanta, e al Milan, demolito 3-0 nel derby contro l’Inter. Ora la Roma è attesa da una settimana cruciale: ritorno di Europa League giovedì sera all’Olimpico, e la supersfida di domenica prossima con il Milan. Filippo Inzaghi invece andrà a sfidare l’amico Gattuso a Napoli.