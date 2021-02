Insulti Ibrahimovic: la Uefa indaga su Stella Rossa-Milan

Insulti Ibrahimovic, la Uefa ha aperto un’inchiesta sul match di andata di Europa League che si è giocato a Belgrado. Nella nota non vengono comunicate le motivazioni, ma tutto lascia intendere che si voglia far luce sugli insulti Ibrahimovic ricevuti durante la gara contro la Stella Rossa da parte di alcuni tifosi serbi. Ecco tutte le ultime novità sul procedimento disciplinare aperto.

La Uefa indaga su Stella Rossa-Milan

La Uefa ha aperto un’inchiesta in merito alla sfida di Europa League tra Stella Rossa e Milan che si è giocata a Belgrado lo scorso 18 febbraio. Nel comunicato non vengono specificati i motivi che hanno portato a tale decisione, ma tutto lascia presupporre che l’indagine sia dovuta agli insulti Ibrahimovic (in panchina per tutta la gara) da parte di alcuni tifosi della Stella Rossa nel match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League che è terminato 2-2.

Questo il comunicato della massima autorità in materia di calcio dopo la gara Stella Rossa-Milan terminata 2-2: “In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato oggi per condurre un’indagine disciplinare sugli incidenti verificatisi durante la partita dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra Stella Rossa e AC Milan (2 -2), giocata il 18 febbraio 2021 in Serbia. Le informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito“.

Insulti Ibrahimovic, la Stella Rossa si scusa e condanna questo tipo di violenza

Un episodio condannato dalla Stella Rossa già nell’immediato post gara: “La Stella Rossa condanna nella maniera più ferma le frasi offensive nei riguardi di Zlatan Ibrahimovic. Come società abbiamo fatto di tutto affinché l’organizzazione dell’incontro fosse al livello di due grandi squadre, e non consentiremo che un singolo primitivo getti una macchia sulla tradizionale ospitalità del nostro Paese e del nostro popolo“, le scuse della Stella Rossa. Un comunicato di scuse che evidentemente non è bastato alla UEFA che ha voluto aprire un’inchiesta su quanto accaduto durante il match di Europa League.

La società “si scusa nella maniera più sincera con Zlatan Ibrahimovic per l’episodio spiacevole“, ha aggiunto il club serbo, che ha promesso, in collaborazione con gli organi competenti, di individuare e punire i tifosi autori delle offese.