Maradona: inchiesta ancora aperta, spuntano due nuovi indagati

Ancora non si spengono i riflettori sulla prematura morte di Maradona, deceduto il 25 novembre 2020 nella villa presa in affitto. Dopo essere stato dimesso dall’ospedale, dove aveva subito un’intervento per un’ematoma subdurale, sono ancora tante le incogruenze sul decesso del Pibe de Oro prima di arrivare finalmente alla verità. Sono ancora diversi, infatti, i misteri da dipanare .

Ecco cosa hanno scoperto gli inquirenti sulla morte di Maradona

Ci sono due nuovi indagati per la morte di Maradona e sarebbero Nancy Forlini dirigente della compagnia assicurativa, che si occupava della copertura delle spese mediche e cliniche dell’ex Pibe de Oro, e Mariano Perroni, impiegato della Midedom, società di impiego interinale che gestiva tutto il personale e che si occupava della salute dell’ex calciatore .

Secondo le accuse, i due avrebbero indotto l’infermiera Dahiana Madrid ( anche lei indagata) a dichiarare il falso quando ci fu il primo interrogatorio, sostenendo che fu Diego Armando Maradona a rifiutare di essere visitato: in quell’occasione dovevano essere controllati i parametri vitali, necessari per curarlo. In un secondo momento, sempre l’infermiera dichiarò di non essere stata presente al momento del decesso dell’ex giocatore del Napoli, avvenuto il 25 novembre.

I Pm argentini dispongono un’udienza per l’8 marzo, giustizia sarà fatta?

I pm argentini hanno convocato per l’8 marzo una commissione medica, formata da nove esperti, per arrivare finalmente alla verità e capire se l’ex leggenda del Napoli abbia o meno ricevuto le cure necessarie. Le due figlie del Pibe de Oro compariranno anche loro in Tribunale per testimoniare: Giannina 31 anni e la sorella, Jana 24 anni, dopo aver accusato il medico personale del padre, Leopoldo Luque, di essere responsabile della morte di Maradona.

Ma non sarebbero solo loro i responsabili della triste fine di Maradona

Come colpevole della fine infausta di Maradona ci sarebbe nell’elenco anche l’avvocato Mattias Morla. Infatti la figlia Dalma, la primogenita del calciatore, ha sferrato un durissimo attacco all’avvocato di famiglia, accusandolo di essere un’assassino. Dalma ha dichiarato:

“Ti abbiamo portato a processo, ma che questa volta dovrai mostrare la tua faccia. Ci vediamo li, se hai qualche domanda da farmi me le farai faccia a faccia. Spero che sia fatta giustizia , non mi fermerò finche giustizia non sarà fatta , ma in ogni caso la tua condanna è sociale”.



La figlia ha poi concluso sui social : “Nessuno può criticare mia sorella, e tanto meno dire che non siamo in realtà figlie di nostro padre”, certa che questo messaggio di accuse arrivi a destinazione. Chissà quanti altri colpevoli usciranno fuori. Forse chiarezza sarà fatta nell’udienza fissata dai pm argentini. L’8 marzo staremo a vedere.