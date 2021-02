Rai, che gaffe dell’ex arbitro Pieri: “L’Inter perderà il derby a tavolino”. Ziliani duro: “Si ricordi di Calciopoli”

Ex arbitro Pieri, errore clamoroso in diretta. Durante la trasmissione La Giostra del Gol sulle reti di Rai Italia, l’ex direttore di gara, ora moviolista, ha ipotizzato una possibile clamorosa sconfitta a tavolino dei nerazzurri nel derby nonostante la vittoria per 3-0 sul campo. In particolare, Tiziano Pieri ha dichiarato in diretta: “E’ successo un episodio nel derby. Molto probabilmente l’Inter ha fatto un errore, ha usato una finestra in più per i cambi. Non vorrei sbagliare. Al 78′ è entrato Darmian insieme a Gagliardini. Primo slot. Al 79′ è entrato Sanchez, secondo slot. Poi è entrato Young, terzo slot. Il quinto cambio, Vidal, l’ha fatto con il quarto slot che non è ammesso. Quindi potrebbe perdere la partita a tavolino”. L’ex arbitro genovese si è scusato poco dopo “Oggi pomeriggio durante la trasmissione La Giostra del Gol ho letto un tabellino che riportava i minuti dei cambi dell’Inter. Il tabellino era sbagliato e l’ho precisato pochissimi minuti dopo durante la stessa trasmissione. Mi scuso per l’errore”. La gaffe clamorosa rimane e ha fatto il giro del web.

Il giornalista sportivo Paolo Ziliani, sempre molto attivo sui social, non ha gradito la svista dell’ex arbitro Pieri e lo ha punzecchiato così su Twitter: “Forse sarebbe meglio se #Pieri, più che i cambi dell’Inter, riguardasse il suo arbitraggio in #BolognaJuventus 0-1 ai tempi di #Calciopoli. (E magari lo riguardassero anche in #Rai)” e “Arbitro #Pieri. Oggi opinionista in #Rai, giudica gli arbitri. Ai tempi di #Calciopoli era questa cosa qui. Se Thuram e Cannavaro si sgambettavano, dava punizione alla #Juve. I rigori contro? Scomparivano. Bologna juventus [pernondimenticare] https://youtu.be/qP-xAq9gkyQ via

