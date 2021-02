Serie A, Fiorentina: Vlahovic arriva a 9 reti in campionato

La Fiorentina ha battuto lo Spezia 3-0 nell’anticipo della 23esima giornata di Serie A. La squadra di Prandelli si è imposta con le reti di Castrovilli, Eysseric e del solito Vlahovic. Un successo per niente scontato, visto che lo Spezia era reduce dal 2-0 rifilato al Milan sabato scorso. Per Vlahovic si tratta del nono gol stagionale in 22 presenze. L’attaccante serbo è arrivato alla Fiorentina nell’estate 2018. Nella stagione 2018-2019 è andato a segno 20 volte nelle 22 partite disputate con la Primavera. In prima squadra invece, ha finora realizzato 17 reti, 8 delle quali negli ultimi 3 mesi con la gestione di mister Prandelli. L’allenatore nel post partita di Fiorentina-Spezia ha parlato del suo bomber: “Vlahovic è destinato a migliorarsi in maniera esponenziale. Ci sono dei momenti in cui non si trova il gol o la giocata determinante ed è lì che bisogna dare una mano ai compagni. Ha sicuramente una base straordinaria, potrebbe fare una carriera davvero molto importante”. Grazie ai suoi gol, la Fiorentina si è allontanata dalla zona salvezza, e ora punta ad un tranquillo finale di campionato. I viola sono infatti momentaneamente a +10 dal terzultimo posto occupato dal Cagliari, in attesa delle partite del Parma e del Crotone, rispettivamente penultima e ultima in classifica.