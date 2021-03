La Lazio tenta l’impresa con il Bayern Monaco. Ecco quanti gol servono per passare il turno

La Lazio sfiderà mercoledì 17 marzo il Bayern Monaco, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata i tedeschi si imposero 4-1 all’Olimpico. Ora agli uomini di Simone Inzaghi, serve una vera e propria impresa per passare il turno: la Lazio può passare il turno vincendo 4-0 o con qualsiasi altro risultato purchè abbia 3 gol di scarto sugli avversari e più di 4 gol per i biancocelesti ( 2-5, 3-6 ecc.). In caso di 1-4 invece, la garà andrà ai tempi supplementari.

Simone Inzaghi non crede nell’impresa della Lazio: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, di tornare negli ottavi”

L’allenatore biancoceleste ha fatto un bilancio del cammino europeo della Lazio in questa Champions League. Inzaghi è molto contento di essere riuscito a passare il girone, nonostante le numerose assenze che hanno colpito la squadra nella prima fase della stagione: “Mi auguro di fare una partita di livello. In Champions abbiamo fatto 3 trasferte con 3 pareggi a Bruges, San Pietroburgo e Dortmund. Faremo la nostra gara con grinta e voglia“.

Inzaghi non è sembrato fiducioso in merito ad un’eventuale impresa della Lazio. Il mister ha soltanto dichiarato che la squadra farà di tutto per onorare l’impegno: “Dobbiamo goderci fino in fondo una serata come quella di domani sera. Spero possa ricapitare presto perché siamo molto ambiziosi. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, di tornare negli ottavi. Con l’andata purtroppo abbiamo compromesso il passaggio del turno“.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lazio

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. Allenatore: Flick



Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Istvan Kovacs; Assistenti: Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene

Fischio d’inizio alle 21.00. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport e sarà fruibile in streaming con SkyGo e NowTv.