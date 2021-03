DOVE VEDERE SVEZIA-ESTONIA – AMICHEVOLE –

Svezia-Estonia si gioca mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 17.45 alla Friends Arena di Stoccolma. Le due formazioni si affrontano per una partita in amichevole, arbitrata dal tedesco Fritz M.

La Svezia arriva da due partite valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar, dove ha ottenuto due successi. Gli svedesi hanno battuto Kosovo e Georgia, portando a casa 6 punti importanti verso il Qatar. La formazione di Andersson, così, si è piazzata prima nel girone delle qualificazioni. Contro l’Estonia, la formazione svedese, cercherà di migliorare il suo record nelle amichevoli, cercando la 4a vittoria in 5 amichevoli disputate. Nelle ultime 5 gare disputate dalla Svezia nessun pareggio, 3 le vittorie e 2 le sconfitte. Al momento i padroni di casa si sono piazzati al 20° posto della classifica Fifa.

L’Estonia non vince una gara dal 2019, l’ultima vittoria risale al 26 marzo del 2019 contro la nazionale di calcio di Gibilterra. Soltanto sconfitte e qualche pareggio per la formazione allenata da Voolaid. Nella classifica Fifa la Nazionale dei nerazzurri è al 108° posto. Non solo sconfitte, anche una difesa poco attenta quella dell’Estonia che ha una media di almeno 2 gol a partita. C’è molto da lavorare per i ragazzi del nord Europa, la partita contro la Svezia sarà d’aiuto.

Dove vedere Svezia-Estonia, streaming e diretta tv

La partita in amichevole Svezia-Estonia verrà trasmessa attraverso le tv locali delle due nazioni. La gara non verrà trasmessa da nessuna emittente italiana.

Svezia-Estonia, probabili formazioni

Svezia (4-4-2): Nordfeldt; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson; Claesson, Olsson, Larsson, Forsberg; Ibrahimovic, Isak.

Estonia (5-3-2): Igonen; Alliku, Purg, Kuusk, Paskotsi, Lilander; Vassiljev, Poom, Vastsuk; Anier, Sappinen