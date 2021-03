Musetti batte il campione bulgaro Dimitrov

A soli 19 anni il tennista Lorenzo Musetti ha battuto ai quarti il campione n.16 del mondo Grigor Dimitrov. La disputa si è tenuta sul cemento di Acapulco, in Messico, dove il giovane tennista italiano ha sconfitto con un 6-4-7-6 il campione bulgaro. Musetti ha avuto 4 matchpoint sul 5-4, il campione bulgaro ha un momento di sbandamento e vengono annullati i matchpoint di Musetti, ma il giovane tennista italiano tiene il servizio e si procura altri 3 sul 6-5. Dimitrov è riuscito comunque ad arrivare al tie-break, ma il giovane campione ialiano si è ripreso con cinque punti consecutivi chiudendo 7-3. I risultati dei quarti dell’ATP di Acapulco vedono Musetti b Dimitrov 6-4-7-6, Tsitsipas b Aliassime 7-5 4-6 6-3, Zverev b Ruud w/o. Koepfer b Norrie 7-5 6-4.

Musetti continua a collezionare vittorie, dopo il successo al primo turno con il campione n.9 del mondo, Diego Schwartzman, e al secondo turno contro Frances Tiafoes, il n. 56. La carriera del 19enne è in crescita, da lunedì entrerà nella top 100 come n.93 dei campioni del mondo. Ora Musetti dovrà affrontare in semifinale il greco Stefanos Tsitsipas, n.5 al mondo, ch e ha eliminato in tre set – 7-5 4-6 6-3 – Il Canadese Felix Auger-Aliassime. Nell’altra semifinale dovrà affrontare Zverev-koepfer. Non ci resta che seguire l’ascesa di questo giovane campione azzurro.