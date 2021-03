Parma-Genoa, la sfida salvezza. Ecco le probabili formazioni e le parole di D’Aversa e Ballardini prima del match

Parma-Genoa è l’anticipo del venerdì della 28esima giornata di Serie A. I gialloblu sono reduci dall’ottimo successo casalingo contro la Roma, mentre il pareggio con l’Udinese, ha permesso agli uomini di Ballardini di raggiungere quota 28 punti in classifica. Attualmente i rossoblu hanno 6 lunghezze di vantaggio sul Cagliari terzultimo. Discorso diverso per il Parma: in seguito alla vittoria del Torino sul Sassuolo nel recupero di mercoledì 17 marzo, gli emiliani restano distaccati di 4 punti dai granata quartultimi.

D’Aversa crede nella salvezza del Parma. Ballardini chiede la massima attenzione. Ecco le parole degli allenatori alla vigilia del match

QUI PARMA Nella conferenza stampa della vigilia, D’Aversa ha esortato i suoi ragazzi a non pensare alla vittoria con la Roma. Il mister degli emiliani, ritiene infatti che la sfida salvezza con il Genoa sia ancora più complicata di quella con i giallorossi: “Sapevamo che la Roma è una squadra che lavora molto alta con la fase difensiva, che nel momento in cui ci sarebbe stato un passaggio di scarico sarebbero venuti ancora più su e sotto questo punto di vista i ragazzi sono stati molto bravi ad interpretare la gara. Detto questo, sicuramente la partita di domani sarà una partita totalmente diversa. La partita di domani è molto importante, nello spogliatoio sappiamo dell’importanza di questa gara che non è definitiva.” L’allenatore crede nella salvezza del Parma: “Non dobbiamo fare tabelle ma ragionare su ogni singola partita, dobbiamo buttare tutte le nostre energie sulla partita di domani sera, poi su quella successiva e poi su quella successiva ancora.”

QUI GENOVA Davide Ballardini non si fida del Parma. Il mister dei rossoblu teme infatti l’esperienza dei centrocampisti di D’Aversa: “Loro sono bravi se tu non sei compatto, hanno giocatori molto rapiti e veloci, hanno calciatori come Kucka e Kurtic bravissimi nell’inserimento, hanno tante soluzioni di gioco, bisogna essere concentrati”. Ballardini ha poi parlato della classifica, che vede il Genoa a +6 dal Torino terzultimo: “Dobbiamo guardare sempre la classifica, abbiamo mancato la vittoria ma non la prestazione nelle ultime partite. Abbiamo sempre fatto la nostra partita, dobbiamo continuare su questa squadra. E’ importante la prestazione e l’atteggiamento”.

Le probabili formazioni di Parma-Genoa

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kurtic, Brugman, Kucka; Man, Pellè, Mihaila. Allenatore: D’Aversa

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. Allenatore: Ballardini

Arbitro: Doveri; Assistenti: Liberti-Tardino; Quarto uomo: Calvarese; Var: Mazzoleni-Costanzo

Fischio di inizio alle 20:45. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Serie A e sarà visibile in streaming su Sky Go e Now Tv.