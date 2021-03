Un video di Dybala su Instagram che fa sognare. La Joya manda un messaggio ai tifosi.

Video Instagram Dybala. La rete si infiamma. Assente ormai da diverse settimane a causa di un infortunio al ginocchio, la Joya sembra aver recuperato del tutto la forma e scalpita per il rientro. Un fiume di reactions e commenti a testimonianza dell’affetto che il popolo bianconero nutre per il centravanti. Stima confermata più e più volte da Andrea Pirlo, che ai microfoni di tutta Europa lo considera una pedina fondamentale del suo progetto

Dybala, video su Instagram: il messaggio che anima i tifosi

Nel suo video il centravanti argentino mostra tutta la sua tecnica con la sfera. Si diletta con palleggi e giocate, a dimostrazione della forma fisica recuperata. Ma la didascalia a corredo del video è chiara, lampante e mostra inequivocabilmente la passione che anima l’argentino: “ Can’t wait to be back“, che tradotto in italiano significa: Non vedo l’ora di tornare. E il popolo bianconero non tarda a far sentire la sua vicinanza riscaldando l’atmosfera. Infatti sono molti i commenti con cui i supporters manifestano la voglia ed il piacere di rivederlo in campo.

La speranza di Pirlo

In base a quanto appreso oggi lo staff bianconero mira a recuperarlo per il 3 aprile, data del derby con il Torino. Il suo eventuale rientro coinciderà con una sfilza di partite che la Juve dovrà vincere per non dire addio ai sogni Scudetto. Andrea Pirlo, in una stagione difficile, non ha potuto contare sulle prestazioni della Joya. Infatti Paulo ha subito un infortunio dopo l’altro (l’ultimo patito a gennaio: https://news.superscommesse.it/calciomercato/2021/01/dybala-linfortunio-al-ginocchio-preoccupa-408864/.) Sicuramente grazie alla sua classe che tutti conoscono sarà in grado tornare il Dybala degli anni scorsi. Quest’anno la Juve ha patito la mancanza dei suoi gol pesantissimi.