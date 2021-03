Zidane riavvicina Ronaldo al Real Madrid: Ritorno? Può darsi!

Le parole di Zidane su Ronaldo e sulla gara di ritorno degli ottavi di Champions League con l’Atalanta. In occasione della conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League con l’Atalanta, l’allenatore dei blancos ha dichiarato di non essere tranquillo in seguito alla vittoria 1-0 di Bergamo della gara di andata: “Capisco che siano arrabbiati per la gara d’andata perché l’espulsione di Freuler è stata troppo severa.” L’allenatore ha poi aggiunto: “Non sono tranquillo: nel calcio non esiste tranquillità, dobbiamo fare una grande partita per passare, dobbiamo giocare al 100%”.

Le parole di Zidane su Ronaldo: “Vediamo cosa succederà in futuro”

Zinedine Zidane ha risposto ai rumors di mercato che riavvicinano Cristiano Ronaldo al Real Madrid,. Tutti si aspettavano la solita smentita diplomatica, invece l’allenatore francese ha alimentato ulteriormente le voci: “Sappiamo tutti cosa ha fatto qui. Può darsi che ritorni ma adesso è un giocatore della Juve. Vediamo cosa succederà in futuro, ho avuto la fortuna di allenarlo ed è impressionante”.

Sergio Ramos vuole il ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid

Nell’ultima settimana anche Sergio Ramos aveva parlato del suo ex compagno. Il difensore spagnolo crede il passaggio alla Juventus abbia penalizzato sia il Real Madrid, sia lo stesso Cristiano Ronaldo: “Io non lo avrei lasciato andare via perché è uno dei migliori giocatori del mondo e ci avrebbe aiutato a vincere ancora”. Sergio Ramos ha sperato fino all’ultimo che il fuoriclasse portoghese tornasse sui suoi passi e adesso spera in un suo ritorno a Madrid.