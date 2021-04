Bernardeschi imita la Cagnotto e viene squalificato

Federico Bernardeschi imita Tania Cagnotto. Purtroppo per lui, non è arrivata la tanto attesa medaglia d’oro bensì una corposa squalifica con una multa da pagare. Il giudice sportivo ha sanzionato la simulazione del centrocampista bianconero. Durante il derby della mole di sabato, il giocatore juventino, ad un certo punto della gara, ha simulato un tuffo olimpionico. Niente rigore, ma soprattutto niente Tokyo 2021.

Bernardeschi si tuffa, ma il giudice non apprezza

Nella giornata di ieri sono state diffuse le decisioni del giudice sportivo. Il magistrato ha esaminato Bologna-Inter, Napoli-Crotone, Sassuolo-Roma ed il derby, Torino Juventus. Ha deciso di squalificare per una giornata Brozovic e Bastoni (Inter), che non ci saranno per il recupero contro i neroverdi del Sassuolo. Anche Pedro Pereira del Crotone salterà il prossimo match di campionato, che vedrà i pitagorici impegnati sabato 10 aprile alle ore 15:00 contro lo Spezia, in un’importante gara in ottica salvezza. Per quanto riguarda lo scontro tra le torinesi, la sanzione inflitta a Bernardeschi è molto severa: 4 turni di squalifica e una multa di 2000 euro. Il calciatore è stato multato per: “avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”. La performance di sabato, non solo non ha fatto bene alla Vecchia Signora, ma nemmeno al suo numero 33, che così vede quasi finire la sua stagione.