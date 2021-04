Dove vedere Fiorentina-Atalanta, streaming e diretta Tv. Sky o DAZN?

DOVE VEDERE FIORENTINA-ATALANTA – SERIE A –



Il posticipo serale della 30esima giornata di Serie A è Fiorentina-Atalanta. Il match si giocherà domenica 11 aprile allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45.L’arbitro di gara sarà J.L. Sacchi.

La Fiorentina è ancora lontana dalla salvezza, ferma al quindicesimo posto della classifica con 30 punti, i Viola arrivano dal pareggio contro il Genoa. Iachini sarà costretto a fare a meno degli squalificati Pulgar e Ribery. In attacco, al fianco di Vlahovic, Eysseric favorito su Callejon e Kouamè. A centrocampo spazio ad Amrabat con Bonaventura e Castrovilli. Sulle corsie laterali dovrebbero essere confermati Caceres a destra con Biraghi a sinistra. Tra i pali Dragowski, supportato da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta.

L’Atalanta non perde una gara dall’8 marzo, a San Siro contro l’Inter, macina vittorie senza sosta in Serie A. L’ultima uscita, contro l’Udinese, è stata un nuovo successo: 3-2. La Dea è al quarto posto con 58 punti, solo uno in meno alla Juventus che si trova in terza posizione. Contro la Fiorentina la scelta di formazione di Gasperini dovrebbe essere un il passaggio al 4-3-1-2, con Malinovskyi per Maehle e Pasalic mezzala. Dovrebbe farcela Muriel, dopo il colpo alla schiena ricevuto contro l’Udinese ci sarà Zapata. Non ci sarà invece Pessina, in quanto ancora positivo al Covid-19. A centrocampo dovrebbero esserci Freuler e De Roon. Gosens andrà insieme ai difensori con Toloi che farà da terzino destro.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta, streaming e Diretta TV

Il match Fiorentina-Atalanta verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky, nello specifico sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite. La partita all’Artemio Franchi sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. Basterà scaricare l’app su pc o notebook oppure su dispositivi come smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto. Altra alternativa è l’opzione NOW TV, il servizio streaming on demand di Sky.