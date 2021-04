Ibrahimovic attore nel nuovo film della saga di Asterix e Obelix

Dopo i ruoli di calciatore e presentatore, Ibrahimovic sarà anche attore. Lo svedese reciterà la parte di Antivirus nel nuovo film “Asterix e Obelix: l’impero di mezzo“. La pellicola, diretta dal regista francese Canet, uscirà al cinema nel 2022.

Ibrahimovic attore insieme ad Asterix e Obelix

Zlatan Ibrahimovic sa sempre come stupire i suoi tifosi sia dentro che fuori dal campo. Ultimamente più fuori dal campo. Infatti, dopo l’esperienza come conduttore del festival di Sanremo, Ibrahimovic sarà un attore nel film “Asterix e Obelix: l’impero di mezzo“. Il calciatore ha comunicato il suo debutto come attore in una foto su Instagram in cui era presente solo la scritta “Antivirus“. Il personaggio che lo svedese interpreterà sarà proprio Antivirus, un legionario romano. L’impegno come attore, però, non lascerà l’attaccante rossonero lontano dal calcio, è già pronto, infatti, il rinnovo di Ibrahimovic , il giocatore resterà a Milano per la prossima stagione.

Anticipazioni sul film

Il film, diretto dal regista Guillaume Cenet, sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 2022. Le riprese effettuate in Cina erano in programma nel 2020 ma sono state posticipate a causa della pandemia. Ibrahimovic avrà come colleghi attori quali Vincet Cassel e Marion Cotillard. Nel film saranno presenti altre star come la cantante Angèle, il rapper Orelsan e gli youtuber Mc Fly et Carlito. La trama si basa sulla fuga della figlia unica dell’imperatore cinese Xan Xuandi, la protagonista per scappare da un principe malvagio arriva fino in Gallia nel villaggio di Asterix a Obelix.