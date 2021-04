Milan-Sassuolo, probabili formazioni: rossoneri in affanno, troppi assenti

La 32esima giornata di Serie A prevede il match Milan-Sassuolo al Giuseppe Meazza. La gara avrà fischio d’inizio alle ore 18.30 del 21 aprile 2021 e verrà arbitrata da J.L. Sacchi.

Il Milan arriva da un 2-1 ottenuto con difficoltà contro il Genoa la scorsa domenica. La squadra di Stefano Pioli è in affanno e per mantenere la seconda posizione dovrà fare molta attenzione. I punti di differenza con le dirette inseguitrici sono pochi, l’Atalanta è lì in agguato a soli due punti in meno. Il tecnico dovrà fare a meno di molti giocatori, i quali risultano ancora infortunati. Non ci sono Ibra, Theo Hernandez e Bennacer tra i convocati di Pioli contro il Sassuolo. Torna Calabria. Ecco la lista: G. Donnarumma, Jungdal, Tatarusanu; Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori; Çalhanoğlu, Castillejo, Diz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali; Leao, Mandzukic, Rebic.

Il Sassuolo ha battuto la Fiorentina domenica scorsa e ha ottenuto 3 punti importanti nella corsa alla salvezza. Il Sassuolo, partito molto bene in classifica, ha poi perso quota, avrebbe potuto puntare a qualche coppa, ma troppo gli errori degli uomini di De Zerbi. Contro i rossoneri non ci saranno Romagna e Caputo.

Milan-Sassuolo, probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.