Nibali affronta la riabilitazione. Le dichiarazioni

Nibali affronta la riabilitazione dopo l’operazione al polso a causa di un infortunio rimediato durante un allenamento negli scorsi giorni. Sui social, lo Squalo dello Stretto ha pubblicato un video dove mostra ai propri tifosi e seguaci i primi esercizi di riabilitazione post decorso operatorio. Il siciliano sta tentando un miracolo per accelerare i tempi e tornare ad allenarsi in vista del prossimo grande appuntamento ciclistico, ossia il Giro d’Italia in programma dall’8 al 30 maggio. Quest’edizione della corsa rosa targata 2021, ricordiamo prenderà il via da Torino. Ricordiamo che il corridore siciliano Vincenzo Nibali ha vinto il Giro d’Italia e quindi conquistato la maglia rosa nel 2013 e nel 2016.

Nibali affronta la riabilitazione. Il commento del corridore

Il corridore messinese è alle prese con il decorso post-operatorio, ossia la riabilitazione del polso destro operato a causa di una frattura rimediata durante una caduta in allenamento. Nel video postato su Facebook, Nibali ha così commentato: “E ora inizia la salita. Primo approccio al percorso di riabilitazione”. Non resta quindi che fare un grande in bocca al lupo al corridore, sperando di vederlo presto di nuovo in sella alla sua bicicletta, per correre su pista e soprattutto al Giro d’Italia con partenza da Torino il prossimo 8 maggio.