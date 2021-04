Serie A, gli 8 squalificati della prossima giornata di campionato: Musso salta la Juve

Serie A, di seguito gli otto giocatori squalificati dal giudice sportivo nella prossima giornata di campionato. I diretti interessati, costretti a saltare il turno, sono Rolando Mandragora e Simone Verdi (Torino), Jerdy Schouten (Bologna), Francesco Acerbi (Lazio), Federico Ceccherini (Verona), Razvan Marin (Cagliari), Juan Musso (Udinese) e Goran Pandev (Genoa). Tutto è stato deciso in base a ciò che è accaduto dal 24 al 26, durante la 33^ giornata di Serie A. I giocatori hanno raggiunto il limite massimo di cartellini gialli e obbligati allo stop.

Serie A, squalificati prossima giornata: calendario della 34^

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, assenze sicuramente pesanti per le varie squadre. I giocatori obbligati allo stop a seguito del numero massimo di cartellini gialli ottenuti, saranno costretti a saltare il prossimo match in gara del mese di maggio. Scopriamo i dettagli dei match in lista:

1 Sabato 1 maggio ore 15.00, Verona-Spezia

2 Sabato 1 maggio ore 18.00, Crotone-Inter

3 Sabato 1 maggio ore 20.45, Milan-Benevento

4 Domenica 2 maggio ore 12.30, Lazio-Genoa

5 Domenica 2 maggio ore 15.00, Sassuolo-Atalanta

6 Domenica 2 maggio ore 15.00, Napoli-Cagliari

7 Domenica 2 maggio ore 15.00, Bologna-Fiorentina

8 Domenica 2 maggio ore 18.00, Udinese-Juventus

9 Domenica 2 maggio ore 20.45, Sampdoria-Roma

10 Lunedì 3 maggio ore 20.45, Torino-Parma

Chi gioca al posto di Acerbi e Musso?

Assenza pesantissima per il tecnico laziale Simone Inzaghi, che deve rinunciare a un punto di riferimento difensivo. Al posto di Acerbi dovrebbe giocare Hoedt, con Marusic e Radu confermati ai lati. Contro la Juventus, Gotti dovrà rinunciare al suo portiere titolare. Al posto di Musso giocherà probabilmente Scuffet.