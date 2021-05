Serie A, la Lazio di Simone Inzaghi conquista un nuovo record

Record Lazio – La Lazio ha conquistato un nuovo record storico: con la vittoria 4-3 sul Genoa, i biancocelesti hanno infatti raggiunto per la prima volta nella loro storia, l’undicesima vittoria casalinga consecutiva in Serie A. Superato dunque, il record delle dieci vittorie di fila, eguagliato nelle stagioni 1937 e 1974. La Lazio ha vinto tutte le partite casalinghe dal 20 dicembre in poi, quando alla tredicesima giornata, gli uomini di Simone Inzaghi sconfissero 2-0 il Napoli. All’Olimpico sono poi cadute successivamente Fiorentina, Roma, Sassuolo, Cagliari, Sampdoria, Crotone, Spezia, Benevento, Milan e Genoa.

Simone Inzaghi crede nella Champions: “Vogliamo vincerle tutte”

La vittoria sul Genoa ha permesso alla Lazio di restare aggrappata alla zona Champions, mantenendo cinque lunghezze di distacco dal trio Atalanta, Milan, Juventus. Gli uomini di Simone Inzaghi sono attesi da cinque partite abbordabili, in cui spiccano il derby con la Roma e il recupero con il Torino. Intervistato ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio-Genoa, il mister biancoceleste ha voluto esortare la squadra a rimanere concentrata fino al termine del campionato: “La stagione della Lazio è stata meravigliosa come le ultime cinque. Ho preso la squadra dopo un nono posto in classifica, adesso andremo in Europa per il quinto anno consecutivo.”

Inzaghi non è ancora soddisfatto nonostante il nuovo record raggiunto dalla Lazio: “Vorremmo essere tra le prime quattro. Siamo li, e ci proveremo fino alla fine. Il nostro girone di ritorno è stato quasi perfetto. Durante il girone di andata, abbiamo invece perso qualche punto per disputare giocarci la Champions nel migliore dei modi.“