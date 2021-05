Inter, scintille a bordo campo tra Antonio Conte e Lautaro Martinez

Un po’ di tensione a San Siro, durante Inter-Roma. Alcune parole di troppo sono volate tra il tecnico Antonio Conte e l’attaccante Lautaro Martinez.

Inter, scintille tra Conte e Lautaro Martinez

Nonostante l’Inter abbia lo scudetto già in tasca, i nerazzurri non allentano la tensione e continuano a giocare ogni gara come se fosse decisiva. L’aveva anche annunciato Antonio Conte, che la fame di vittoria non si ferma mai, deve essere l’unico obiettivo. A San Siro, per la 26esima di campionato, tra Inter-Roma, è nato un battibecco tra Lautaro Martinez ed Antonio Conte nei minufi finali della sfida. L’argentino è entrato in campo per sostituire l’infortunato Sanchez al 35′ del primo tempo, Lautaro Martinez è stato poi richiamato in panchina al minuto 77, per lasciare spazio a Pinamonti.

A quanto pare non sembra aver gradito il Toro, il quale è uscito dal campo contrariato, dando anche un calcio a una bottiglietta. Un gesto di contrarietà alla decisione del tecnico. Il gesto di nervosismo dimostrato dall’attaccante non è piaciuto ad Antonio Conte, il quale ha rimproverato subito, e con decisione il suo giocatore: “Devi avere rispetto“. L’Inter al fischio finale ha battuto la Roma per 3-1, sottoliando, ancora una volta la sua forza e il dominio di questa stagione. La prossima gara è quella del derby d’Italia, previsto all’Allianz Stadium sabato 15 maggio 2021.