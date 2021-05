Inzaghi a Sky: “Perché Mazzoleni al Var per il Cagliari due volte di seguito?

Il tecnico del Benevento fa sorgere dubbi sulla designazione di Mazzoleni

Dopo le rumorose polemiche del presidente del Benevento Vigorito, nel post gara di tra i sanniti e il Cagliari, anche il tecnico dei giallorossi Pippo Inzaghi, è intervenuto in diretta al club di Fabio Caressa, verso la fine del programma.

In studio si analizzava il caso, in cui ognuno in studio valutava l’episodio del fallo di Asamoah su Viola, e sull’impossibilità che il sistema calcio in Italia voglia estromettere il Benevento dalla massima serie, come duramente accusò Vigorito.

Inzaghi, anche un po’ commosso, ha detto chiaramente “Perché designare lo stesso addetto Var che una settimana fa ha avuto polemiche in Napoli-Cagliari? Bastava poco per togliere ogni dubbio. Chiediamo solo di retrocedere con le nostre forze. Inoltre l’arbitro Doveri mi ha detto che il tocco c’è stato, anche lieve ma c’è stato. Poi mi sembra strano che Mazzoleni sia stato scelto al Var per seguire il Cagliari per due domeniche di seguito. Lo stesso Var una settimana prima non è intervenuto in un caso identico in Napoli-Cagliari e poi richiama Doveri per togliere il rigore?”

Fatto sta che Mazzoleni, difficilmente resta fermo nelle sue convinzioni arbitrali, allora sorge un dubbio, ma lo conosce il protocollo var? Verrà fermato o mandato in serie B come successo a Chiffi e a Fabbri?