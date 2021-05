Marotta: “Abbiamo cominciato un ciclo. Conte? Spero resti

Beppe Marotta, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Anch’io Sport e riportata da Sportmediaset, ha elogiato il suo mister. L’Inter del gruppo Suning dopo 11 anni è riuscita a vincere il campionato italiano, dopo quasi una decade di strapotere juventino. L’aspetto particolare del trionfo nerazzurro è che arriva con il contributo decisivo dell’uomo che a Torino quel dominio lo aveva alimentato, portando allo Stadium calciatori di spessore come Pogba, Higuain e Cristiano Ronaldo.

Marotta: “Con Conte c’è feeling come con squadra società e tifosi…”

Beppe Marotta intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, dichiarazioni riportate da Sportmediaset, ha espresso la speranza che Antonio Conte resti anche il prossimo anno alla guida nerazzura: “Abbiamo cominciato un ciclo, con lui c’è feeling come con squadra, società e tifosi: spero resti al 100%. Non abbiamo un’alternativa, un piano B. Parleremo con la società per sapere le loro linee guida ma c’è giusto e sano ottimismo”. Continua svelando alcune mosse societarie per il rilancio delle finanze interiste: “C’è un problema di ricavi con la pandemia, il quadro è questo, l’obiettivo è arrivare ad un accordo con un partner per far arrivare gli investimenti necessari”.

Marotta, Super League: “Nata per una forma di preoccupazione…”

Secondo l’amministratore delegato nerazzurro la Superlega è: “…nata più per una forma di preoccupazione e di reazione al sistema di adesso e con modalità e tempi un po’ sbagliati però non dimentichiamo che da tutte le cose bisogna trarre degli insegnamenti. Questo calcio va rivisto e rimodellato, altrimenti si va verso il default”, assicura Marotta.

“Grande soddisfazione per un’impresa storica”

L’ex dirigente della Juve commenta così la vittoria del campionato da parte della sua Inter: “E’ una grande soddisfazione per una impresa storica. Conte l’ha definita un’opera d’arte e condivido quello che lui ha detto. Come in tutte le vittorie c’è sempre dietro una grande fatica e una cultura del lavoro. La crescita è stata lenta ma costante fin dalla stagione passata, in cui siamo arrivati ad un punto dalla Juventus e in finale di Europa League. Quest’anno Conte è riuscito a inculcare definitivamente quei principi vincenti che sono alla base di ogni successo“, chiosa con soddisfazione.