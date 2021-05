Semplici prima di Napoli: “Sarà importante affrontare la partita con rispetto”

Mister Semplici in conferenza stampa, prima di Napoli-Cagliari, fa il punto della situazione. Il suo Cagliari è reduce da tre vittorie consecutive che hanno rilanciato la sua squadra in chiave salvezza. Sono stati raccolti punti importanti che hanno riacceso le speranze. Il Casteddu però ancora non può dirsi aritmeticamente sicuro della permanenza in serie A, anche il prossimo anno. I tifosi ci sperano. La squadra dovrà fare affidamento su tutte le sue forze per riuscire nell’impresa. Le dichiarazioni dell’allenatore sono state riportate da Tuttomercatoweb.

Mister Semplici: “Sarà una partita difficile…”

L’allenatore cagliaritano ai microfoni dei giornalisti, parlando dell’atteggiamento che dovrà avere la sua squadra, ha dichiarato: ” Siamo abituati a vivere partita dopo partita, il Napoli è una squadra che come l’Atalanta sta giocando un calcio davvero importante, sarà una gara difficilissima. Sarà importante per noi affrontarla con grande rispetto e con la consapevolezza di mettere in campo le nostre qualità tecniche, indipendentemente dal nome dell’avversario”. Il mister alle domande sulla probabile formazione che scenderà in campo domani, ed in particolare su un probabile riposo di Joao Pedro, ha risposto: “Non ho ancora deciso, ma è una possibilità. A prescindere da chi giocherà, sono certo che darà il massimo. Vedremo se preservare qualche giocatore, ma noi viviamo questa gara come se fosse l’ultima: dobbiamo mettere una formazione che sia al top. Oggi c’è il Napoli e bisogna provare a portare via un risultato positivo, questa partita dobbiamo giocarcela nel migliore dei modi. Paure e preoccupazioni non ne ho, so di avere a disposizione un gruppo importante e sta a noi tenerlo sempre sul pezzo a livello di mentalità“.

“I ragazzi devono continuare così”

Semplici svela anche che, dopo l’Inter, ha detto ai suoi: “Di continuare così, perchè i risultati sono arrivati, ma la squadra lo sa e da loro ho visto grande disponibilità. Contro il Napoli dovremo fare una partita di grande personalità in entrambe le fasi“. Secondo lui non è semplice trovare il punto debole della squadra di Gattuso e fare breccia nella sua difesa: “Difficile dirlo, ma sicuramente abbiamo le risorse per farlo: serviranno grande concentrazione e coraggio, come stanno facendo i ragazzi in queste settimane. Così da modificare l’equilibrio della gara, senza pensare che sia una sfida impossibile”.

Mister Semplici su Deiola e Carboni: “Sono importanti per noi”. E su chi giocherà in porta…

L’allenatore sardo elogia i suoi due giocatori: “Carboni e Deiola sono due ragazzi importanti per noi, sono molto contento di quello che stanno facendo. Come avete visto non lascio indietro nessuno, di volta in volta cerco di dare spazio a tutti. Chi gioca in porta? Lo vedrete solo domani, ma posso dirvi che Cragno sta bene e verrà con noi. Poi, a proposito di Sardegna, vorrei fare gli auguri a tutti i sardi per Sant’Efisio”.

“Radja nostro ago della bilancia”

Il tecnico rossoblù si attende il massimo anche dal suo jolly, pronto al rientro: “Radja è il nostro ago della bilancia, senza nulla togliere agli altri. Ha delle qualità superiori che emergono in campo, lui sta bene e si è allenato bene. Lo stop gli ha fatto bene a livello fisico, anche perché ci servirà il miglior Nainggolan contro il Napoli”.

“Non guarderò il Benevento stasera…”

Il coach degli isolani conclude parlando dell’impegno della squadra campana: “Non guarderà il Benevento stasera, ho già da soffrire per la gara del Cagliari di domani. Credo che Mauro abbia ragione: vivremo la sfida contro il Napoli come se fosse la nostra ultima partita e vi assicuro che vogliamo fare risultato“.