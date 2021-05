Mkhitaryan al Milan: Raiola tratta

Il calciomercato sta per iniziare e le manovre giallorosse continuano più che incessantemente. Il che potrebbe riguardare Mkhitaryan al Milan, che grazie al suo procuratore Raiola potrebbe cambiare aria e sostituire un giocatore del calibro di Hakan Calhanoglu.

Roma: Mkhitaryan al Milan

Il centrocampista attaccante della Roma, arrivato nel 2019 alla corte di Paulo Fonseca, con scadenza di contratto il 30 giugno 2021, potrebbe cambiare aria come riportato dal portale ForzaRoma.info. Mino Raiola è stato l’artefice del passaggio del giocatore alla Roma a parametro zero dall’Arsenal. Ed ora potrebbe giocare un brutto scherzo ai giallorossi. Il giocatore armeno, che ha finora collezionato 55 presenze e segnato 21 goal, potrebbe essere il sostituto di Hakan Calhanoglu per la società rossonera. La firma per il prolungamento con la Roma stenta ad arrivare, i primi contatti sono iniziati da gennaio ma ancora nulla. Uno dei motivi del mancato rinnovo di contratto con il club capitolino, è stato l’arrivo di Josè Mourinho con cui ha avuto dei dissapori ai tempi del Manchester United. È chiaro che la situazione attuale di Henrik Mkhitaryan dipenda anche dagli screzi tra Dzeko e Fonseca. Se il Milan riuscisse a entrare in Champions League, per Mino Raiola il trasferimento del suo assistito sarebbe più facile.