Nacho Fernandez alla Roma e il calciomercato di Mourinho

Ipotesi Nacho Fernandez alla Roma. Dopo anni ai Blancos il difensore potrebbe cambiare squadra viste le numerose panchine collezionate al Real Madrid. A Mourinho Nacho piace e hanno già lavorato sul campo. Pinto e i suoi collaboratori sono già al lavoro per provare ad intavolare una trattativa in partenza tutt’altro che semplice.

Calciomercato: Nacho Fernandez alla Roma

Mourinho vuole portare Nacho Fernandez alla Roma. Lo Special One vuole affidarsi all’esperienza internazionale del difensore per puntellare la difesa che la vedrà orfana molto probabilmente di Fazio e di Juan Jesus, sui quali Mourinho e la squadra giallorossa non hanno intenzione di puntare. Come riporta Diariogol, l’arrivo del portoghese alla Roma per la stagione 2021/22 sarebbe un ulteriore passo verso il vestirsi in giallorosso del difensore spagnolo. L’offerta della Roma si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro: non pochi, ma forse neanche abbastanza per far vacillare il Real Madrid.

La lista dei desideri di Mou alla Società

Il futuro allenatore giallorosso ha cominciato ad annotare la sua lista dei desideri per Thiago Pinto. Il primo ruolo da coprire è il portiere, dove si vorrebbe acquistare Musso, per il quale l’Udinese chiede 25 milioni di euro minimo. Altro nome è il portiere del Wolverhampton Rui Patricio il cui costo più abbordabile si aggira intorno ai 7 milioni di Euro. Ultimo ma non per importanza il nome di De Gea del Manchester United ma solamente in prestito. La difesa nodo fragilissimo di quest’anno con 53 goal al passivo, si potrebbe migliorare con l’acquisto di Akè del Manchester City, anche se il cartellino del giocatore olandese di origini ivoriane si aggira intorno ai 30 milioni di euro. A centrocampo e sulla trequarti il sogno proibito si chiama Isco sempre del Real Madrid oppure uno dei pupilli di Mou e portoghese come lui, Renato Sanches ex Bayern di Monaco, per una cifra vicina ai 40 milioni.