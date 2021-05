Playoff Serie B: griglia completa e regolamento

Con l’ultimo turno del campionato di Serie B giocato oggi, si va a completare la griglia dei playoff di Serie B che stabiliranno la terza promossa in Serie A dopo Empoli e Salernitana.

Playoff Serie B: Monza terzo e favorito

Dopo una lunga cavalcata per il secondo posto, Monza e Lecce si devono arrendere alla disputa della post season, dove partono da favoriti, sia per le rispettive rose, sia per il regolamento che agevola terza e quarta in classifica.

Ma nella loro strada ci saranno anche il veterano Cittadella, il Venezia e da oggi anche Chievo e Brescia.

Playoff Serie B: il regolamento del primo turno

Al primo turno dei Playoff vanno in scena la 5a contro l’8a e la 6a contro la 7a della regular season in gara unica, ossia:

Cittadella-Brescia (13 maggio, ore 18- Stadio Tombolato)

Venezia-Chievo (13 maggio, ore 21 – Stadio Penzo)

Si gioca tutto in 90 minuti: in caso di parità, non si disputano tempi supplementari nè rigori, bensì, passa la meglio classificata in campionato (Cittadella e Venezia). Per poter accedere alla semifinale playoff, Brescia e Chievo devono quindi vincere fuori casa.

Date e regolamento semifinali e finale

Monza e Lecce entrano in scena solo in semifinale (gara di andata e ritorno), col privilegio di giocare il ritorno in casa.

Il Monza attende la vincente di Cittadella-Brescia, mentre il Lecce sfiderà il vincente di Venezia-Chievo.

Conta la differenza reti nei due confronti: in caso di parità, va in finale playoff la meglio classificata in campionato, senza disputa di tempi supplementari o rigori.

Andata

Cit/Bre -Monza (17 maggio, ore 18.30)

Ven/Chi – Lecce (17 maggio, ore 20.45)

Ritorno

Monza- Cit/Bre (20 maggio, ore 20.45- U-Power Stadium)

Lecce – Ven/Chi (20 maggio, ore 18.30 – Stadio Via del Mare)

Stesso regolamento vale per la finale, che si gioca in gara di andata e ritorno, con ritorno in casa della migliore classificata nella regular season.

Conta la differenza reti nei due confronti: in caso di parità, va in Serie A la meglio classificata in campionato, senza disputa di tempi supplementari o rigori.

Andata

23 maggio, ore 21.15

Ritorno

27 maggio, ore 21.30