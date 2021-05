Sky o DAZN? Dove vedere Torino-Parma in tv e in streaming, 34^ giornata Serie A

DOVE VEDERE TORINO PARMA IN TV E IN STREAMING – E’ la 34^ giornata del campionato di Serie A, è una giornata chiave per la corsa salvezza. Il Torino, dopo alcuni risultati positivi, è caduto in casa contro il Napoli, permettendo così al Cagliari di riavvicinarsi. Ora, i sardi, i granata e il Benevento sono a pari punti al terzultimo posto, a quota 31. Chi invece dalla lotta per la salvezza ci è uscito quasi definitivamente è il Parma, ancora non matematicamente retrocesso ma comunque ormai al limite. Decisive in tal senso le sconfitte contro il Cagliari e il Crotone, entrambe per 4-3, che hanno sancito l’ormai quasi certa caduta in B dei crociati. Ma il Toro non può certo rilassarsi: è vero che Benevento e Cagliari sono impegnate rispettivamente a Napoli e a Milano col Milan, ma la giornata successiva ci sarà lo scontro tra le due compagini che quindi, per forza di cose, guadagneranno punti (almeno una delle due). Match decisivo, dunque, quello di Torino: ecco dove vedere Torino Parma in tv e in streaming.

Quando si gioca Torino-Parma, 34° turno Serie A

Il match Torino-Parma si disputerà lunedì 3 aprile 2021 alle ore 20,45. La sfida si giocherà allo Stadio Grande Torino di Torino, casa dei granata.

Precedenti Torino-Parma, le sfide tra granata e crociati

Sono 33 i precedenti tra Toro e Parma in Serie A, di cui 16 giocati a Torino: il bilancio è piuttosto equilibrato per quanto riguarda le sfide in casa granata, ma decisamente sbilanciato in favore del Parma per quanto concerne le sfide totali. Delle 33 partite totali, il Parma ne ha vinte 15: 12 i pareggi, 6 le affermazioni del Toro. A Torino, invece, il risultato più frequente è il pareggio, verificatosi in 8 occasioni: solo 3 le vittorie del Toro, 5 quelle del Parma. All’andata fu 0-3 al Tardini: gol di Singo, izzo e Gojak. L’ultima volta a Torino, nello scorso giugno, finì 1-1, con gol di N’Koulou e Kucka.

Probabili formazioni Torino-Parma, le scelte di Nicola e D’Aversa

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojoda, Mandragora, Ricon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Sanabria.

Parma (4-3-3): Colombi; Pezzella, Osorio, Bani, Conti; Kurtic, Hernani, Brugman; Man, Cornelius, Mihaila.

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Torino Parma in tv e in streaming

Il match tra Torino e Parma sarà visibile solo su Sky, in diretta ed in esclusiva: non sarà quindi disponibile la diretta su DAZN.

La partita sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A, con ampio post-partita sempre su Sky. In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone.

Ecco le immagini del match dell’andata: Parma-Torino 0-3