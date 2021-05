Superlega: la UEFA fa pace con 9 club. Juve, Real e Barça pronte ad azioni legali

Superlega, la UEFA sigla la pace con 9 club. La notizia è di poco fa. Sembra definitivamente tramontare l’idea della creazione di una nuova competizione continentale. Ideato da Juve e Real Madrid, il modello Superlega, nasce con il chiaro intento di risollevare le finanze delle società coinvolte, falcidiate dalla crisi legata al Covid19. La Vecchia Signora, insieme alle regine del calcio spagnolo, non hanno abbandonato ufficialmente il progetto.

Superlega, la UEFA fa pace con 9 ribelli.

In una nota comunicata alcune ore fa e riportata dalla Gazzetta dello Sport, il Comitato Esecutivo dell’organo collegiale, ha reso noto il contenuto dell’accordo. I club reintegrati sono: Arsenal, Milan, Inter, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Atletico Madrid, Liverpool, Tottenham. Le società dovranno, in base all’intesa, pagare complessivamente 15 milioni di € da: “da utilizzare per i bambini, i giovani e per il calcio di base nelle comunità locali di tutta Europa, incluso il Regno Unito”, recita il comunicato ufficiale. In più è stata prevista un’ulteriore sanzione pecuniaria, dato che ciascun ente interessato : “sarà soggetto alla trattenuta del 5% dei ricavi che avrebbe ricevuto dalle competizioni Uefa per club per una stagione, che verrà poi ridistribuito”.

Juve, Real e Barcellona pronte alla battaglia legale

Per quanto riguarda le tre sorelle ancora dissidenti, dalla nota emerge che l’organo di controllo si riserva: “i diritti di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna contro quei club che finora si sono rifiutati di rinunciare alla Superlega. La questione sarà prontamente deferita agli organi competenti”. Infine, secondo il New York Times le tre società ancora dentro, vorrebbero intraprendere una battaglia legale contro le squadre che hanno abbandonato la Superlega. I media americani sostengono che hanno intenzione di adire i tribunali perchè sarebbe stato violato l’accordo istitutivo della manifestazione.