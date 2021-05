Errori in Juve-Inter, all’estero polemiche e risate

Espn e telecronaca in Inghilterra increduli per gli errori arbitrali

Anche all’estero nei canali che hanno trasmesso Juventus-Inter in diretta dall’Allianz Stadium, l’episodio del rigore conquistato da Cuadrado e la direzione generale dell’arbitro Calvarese, ha suscitato curiosità ed anche perplessità del campionato italiano.

Canali spagnoli ed inglesi soprattutto, con Espn, che attraverso uno dei giornalisti Richard Mendez ha espresso:

“Il rigore scandaloso per la Juventus contro l’Inter fa parte di quelle rapine calcistiche per una squadra che deve assolutamente andare in Champions League. Le cose devono essere guadagnate. A proposito, la Juventus è un altro dei “salvatori del calcio” nella Superlega europea”. Mai una volta che il calcio italiano faccia bella figura all’estero purtroppo, come in Premier League, dove piccole realtà come il Leicester vincono la Coppa d’Inghilterra a Wembley con il Chelsea neo finalista in Champions League.

Nella patria del calcio, addirittura, durante la telecronaca i due commentatori rivedendo l’episodio tra Cuadrado e Perisic si lasciano scappare una risata per il dubbioso fallo in area. Irrati al Var, che fino ad allora aveva cercato di correggere Calvarese, perché non ha richiamato il collega in campo? Purtroppo i dubbi in Italia non si cancelleranno con facilità.

Ed è triste che il calcio italiano, sia ricordato per episodi del genere, che per gol, emozioni e prodezze.