Juve, non solo la conferma di Morata: per l’attacco c’è Milik

Allegri è stato annunciato dalla vecchia signora e ora dovrà cominciare a pensare alla sua nuova squadra. L’allenatore ha una buona rosa su cui dovrà lavorare poco. Alcuni nomi circolano nell’ambiente bianconero.

Avanti con Morata

Avanti con Morata. La Juve ha deciso: uno dei punti fermi dell’attacco sarà ancora Alvaro. L’allenatore livornese ha votato per la sua riconferma. Ed è un passo naturale, considerato che è stato proprio lui a sgrezzare il talento spagnolo nella sua prima avventura datata 2014. Allegri mira alla continuità. Tra l’altro, si trova d’accordo con la società nel voler puntare ancora forte sul bomber ritornato la scorsa estate dall’Atletico Madrid. La Juve, grazie ad accordi presi con i Colchoneros, ha la possibilità di aquistare il bomber per 45 milioni di euro entro il 2021, oppure di rinnovare il prestito a 10 milioni, mantenendo il diritto di riscatto fissato a 35 milioni nel 2022. La seconda opzione sembra quella più percorribile. Un altro aspetto da non sottovalutare è il rendimento di Morata, che ha convinto Allegri e società. L’attaccante ha totalizzato 20 goal, cosa che non accadeva dai tempi del Real Madrid, 11 in campionato, 6+ in Champions, 2 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa.

Nomi a centrocampo per regalare un regista a Allegri

Il club intende colmare una lacuna emersa prepotentemente quest’anno: la mancanza di un regista puro. I nomi sono principalmente due: Manuel Locatelli e Miralem Pjanic. Il calciatore bosniaco se ne è andato appena un anno e mezzo fa, e la sua età di 31 anni lo mette in secondo piano. Manuel Locatelli sarebbe la prima scelta. Il costo del giovane centrocampista del Sassuolo è di 40 milioni di euro. A 23 anni appare pronto per spiccare il volo e andare a inplementare il progetto Juve, fondato sul ringiovanimento della rosa e la creazione di un nucleo made in italy italiano. I numeri stagionali di Locatelli parlano chiaro: 34 presenze e 4 goal. Altrettando fanno le richieste del club emiliano. Un altro nome per la Juve di Allegri è una vecchia fiamma: Arkadius Milik. Protagonista di una buona stagione con 10 goal in 16 apparizioni, Milik può lasciare l’Olympique Marsiglia per 20 milioni di euro.