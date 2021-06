Juventus, momento decisivo per il rinnovo di Dybala: la scelta

Il ritorno di Massimiliano Allegri potrebbe snodare anche la questione del futuro di Dybala. La Joya argentina è legato al club bianconero fino al giugno del 2021, adesso alla Juventus momento decisivo per il rinnovo di Dybala.

Juventus, momento decisivo per il rinnovo di Dybala

Torna il sorriso tra la Juventus e Paulo Dybala. Dopo un anno difficile, soprattutto per il giocatore che è stato molti mesi out per infortunio, e difficoltà a trovare intesa per il rinnovo, adesso arriva la svolta. Il rinnovo del contratto che nell’era di Fabio Paratici sembrava impossibile, ora è concreta realtà. Il presidente Agnelli ha dato il via libera a Cherubini di riaprire la trattativa che appena due mesi fa sembra concludersi con l’addio dell’argentino.

Il giocatore è già in vacanza e attende risvolti tra società e il suo agente, sicuramente la presenza di Allegri ha dato una spinta verso la svolta definitiva. Nel periodo in cui il tecnico era alla Juve, l’attaccante argentino ha dato il meglio di sé, segnando, nell’ultima stagione con Allegri, 26 gol. E’ il momento di ripartire insieme, Dybala sta anche meglio dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per molti mesi. Si potrà ripartire insieme e il rinnovo è vicino. Il giocatore potrebbe accettare l’offerta di rinnovo con un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione.

Toccherà anche ad Jorge Autun, procuratore dell’attaccante, trovare l’intesa giusta con il club della Vecchia Signora. Entrambe le parti hanno voglia di cavalcare la stessa lunghezza d’onda e consentire alla Joya di continuare ad indossare la maglia numero 10 anche nella prossima stagione.