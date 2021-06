Le Iene mostrano il video senza audio tra Valeri e Orsato, dov’è?

Una bella fetta di amanti del calcio italiano ieri sera, ha aspettato la mezza, per seguire il servizio de “Le Iene” sul caso Pjanic, e sull’audio scomparso in sala Var tra gli arbitri Valeri ed Orsato, direttore di gara del famigerato Inter-Juventus, partita che rimarrà nella storia per la mancata espulsione dell’ex centrocampista della Juve.

Filippo Roma, inviato, fu già querelato dagli arbitri Valeri, Orsato e Rizzoli per gli episodio clou, quindi ha potuto mostrare ai telespettatori ciò che Valeri disse al collega in campo.

Diciamolo onestamente, non c’è stato bisogno dell’intervento di due persone sorde per leggere il labiale di Valeri, in cui dice premendo il tasto rosso “il contatto c’è è giallo”, riferendosi allo scomposto intervento di Pjanic già ammonito e quindi destinato all’espulsione dal campo.

Orsato, invece, sempre col cartellino giallo tra le mani, ammonì D’Ambrosio, tra le meraviglie generali.

Seguendo il servizio, parte la curiosità, perché il resto delle immagini è con l’audio e quello che poteva decidere la gara, no? Perché l’audio non era disponibile per il contrasto tra Pjanic e Rafinha? si scaricò la batteria dei microfoni tra Orsato e Valeri? E Rizzoli? Che invia una mail al collega Rosetti per avere l’audio del discusso fallo di Pjanic e poi dopo non risponde nemmeno alle telefonate né dinanzi ai microfoni.

Si può parlare di una nuova triade? E Orsato che solo dopo tre anni ha ammesso dell’errore, “perché era troppo vicino”. Il Napoli, probabilmente non avrebbe vinto lo stesso a Firenze, ma come disse Sarri “abbiamo perso lo Scudetto in albergo” significa parecchio.

I giornalisti contattati da Le Iene, da Pardo a Caressa, passando per Piccinini, tutti nomi importanti, che non hanno voluto rispondere, fanno capire, come siamo messi.