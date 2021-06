MotoGP, dove vedere la gara di Assen. Sky, Dazn, Tv8?

Il motomondiale fa tappa ad Assen. Dopo la vittoria di Marc Marquez in terra di Germania, la motoGp ritorna per offrire un nuovo spettacolo. Attualmente la classifica generale è guidata dal francese Fabio Quartararo, che nell’ultima gara ha ulteriormente consolidato la sua posizione di leadership. A seguire si trovano le tre Ducati di Zarco (a -22 punti), di Jack Miller (- 31) e di Bagnaia (-32). Lo scontro si preannuncia entusiasmante. Marquez, grazie alla recuperata condizione fisica, ha trovato lo smalto di un tempo. Quartararo è avvisato. Sotto, il palinsesto di Sky che trasmetterà in diretta le libere e la gara mentre Dazn lo farà in stremaning. Su Tv8 andranno in onda in differita.

Motomondiale, dove vedere la gara di Assen

Ecco la programmazione di Sky e Dazn:

Venerdì 25 giugno:

ore 9:00: FP1 Moto3

ore 9:55: FP1 MotoGP

ore 10:55: FP1 Moto2

ore 13:15: FP2 Moto3

ore 14:10: FP2 MotoGP

ore 15:10: FP2 Moto2

Sabato 26 giugno

Ore 9: FP3 Moto3

ore 9:55: FP3 MotoGP

ore 10:55: FP3 Moto2

ore 12:35: Qualifiche Moto3

ore 13:30: FP4 MotoGP

ore 14:10: Qualifiche MotoGP

ore 15:10: Qualifiche Moto2

ore 16:10: E-Pole MotoE

Domenica 27 giugno

ore 8:40: warm up Moto3

ore 9:10: warm up Moto2

ore 9:40: warm up MotoGP

ore 11: GP Moto3

ore 12:20: GP Moto2

ore 14: GP MotoGP

ore 15:30: Gara MotoE

Differite Tv8

Sabato 26 giugno

ore 16:30: sintesi qualifiche Moto2, Moto3, MotoGP

Domenica 27 giugno

ore 14:05: GP Moto3

ore 15:25: GP Moto2

ore 17:05: GP MotoGP

ore 18:00: Gara MotoE