Zhang conferma tutta la dirigenza: Marotta e Ausilio fino al 2024

In casa Inter, il presidente dell’Inter Steven Zhang conferma tutta la dirigenza nerazzurra. Fino al 2024 ritroveremo entrambi i dirigenti nerazzurri, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Buone notizie per Eriksen, che molto probabilmente l’8 luglio sarà insieme alla squadra di Simone Inzaghi. Questo è l’anno del cambiamento tecnico e dopo l’addio ad Antonio Conte, i nerazzurri rivolgono lo sguardo al futuro con Inzaghi.

Zhang conferma tutta la dirigenza: il management non si deve toccare

Prima della ripartenza in Cina il presidente Zhang effettua tre importanti rinnovi in casa Inter, l’ad Giuseppe Marotta e li direttore sportivo Piero Ausilio con il suo vice Baccin. Confermato Samaden. Un atto di fiducia? Si apre una sessione di mercato nella quale i conti dovranno quadrare, chiudere all’attivo tra i 70 e i 100 milioni. Che allo stato attuale delle cose significherà la cessione possibilmente di almeno un big: gli indiziati risultano Hakimi o Lautaro Martinez.

Assoluto riposo per il danese Eriksen

In casa Inter vige tuttora la questione Eriksen che dovrà osservare un assoluto periodo di riposo. Il giocatore portare a Milano per i controlli, anche se il club lo desidererebbe in ritiro l’8 luglio accanto al nuovo allenatore Simone Inzaghi. Occorrerà attendere per scoprirne di più.