Calciomercato Juventus, Galeone: “Servono ancora 4 giocatori”

Giovanni Galeone intervistato da Radio Kiss Kiss commenta il calciomercato della Juventus. A suo giudizio, infatti, alla squadra manca ancora qualcosa per essere competitiva. L’allenatore, poi, parla Allegri. Secondo lui Max è molto motivato e contento di essere tornato alla Juventus dopo due anni di stop.

Galeone: “Dal calciomercato della Juventus mi aspetto di più”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Galeone, allenatore e amico di Allegri, parla della Juventus e della nuova avventura di Max. I dubbi di Galeone riguardano il calciomercato dei bianconeri. Ha, infatti, affermato: “La Juventus non è convintissima sui movimenti di mercato. Aspettiamo che si mettano a posto un po’ di cose ma dalla Juventus mi sarei aspettato di più. Ad Allegri servono almeno 3 o 4 giocatori. Ok Locatelli, poi se Chiellini dovesse firmare di nuovo potrebbe giocare 15-20 partite. La Juve dovrebbe prendere un centrale di sinistra senza pensarci minimamente“.

Il ritorno di Massimiliano Allegri

Giovanni Galeone commenta anche il ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus. Al riguardo ha detto: “Max è motivatissimo e convinto di questo suo ritorno alla Juve. La famiglia Agnelli ha riconosciuto che mandarlo via dopo tanti trofei messi in bacheca non è stata la scelta giusta“.

Il tecnico livornese non vede l’ora di iniziare ed è più carico che mai, ancora di più rispetto al primo incarico. Il debutto dell’Allegri bis ci sarà il 22 agosto alla pima giornata di campionato, quando la Juventus dovrà affrontare in trasferta L’Udinese.