Chiellini: “Questa vittoria è per Astori”

Chiellini dedica la vittoria di Euro 2020 a Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto nel 2018. Nella giornata di oggi, gli Azzurri, insieme a Matteo Berrettini e agli atleti della nazionale di atletica U23, sono stati ricevuti dal Presidente Mattarella. La più alta carica dello Stato ha deciso di fare i complimenti ai protagonisti che hanno reso la scorsa settimana, indimenticabile per lo sport italiano.

Chiellini: “Dedichiamo la vittoria a Davide Astori”

Il capitano della Nazionale e difensore della Juve, Giorgio Chiellini ha espresso delle toccanti parole, in ricordo dell’amico scomparso nel 2018. Ne ringraziare il Presidente della Repubblica ha detto: “Dedichiamo la vittoria a Lei e ai tifosi di italiani che ci hanno seguiti in questa occasione. Vogliamo dedicarla anche ad Astori, che avremmo vooluto qui con noi, è sempre nei nostri pensieri”. Il pilastro della formazione di Mancini ha poi dichiarato ai giornalisti: “E’ il successo di un gruppo che anche nelle difficoltà si è sostenuto a vicenda, solo attraverso il gioco di squadra si possono ottenere risultati così prestigiosi. Quel rigore lo abbiamo trasformato condividendo uno dei sentimenti più belli, l’amicizia”. E poi ha rivolto un pensiero a Berrettini:” Matteo, abbiamo tifato per te come fossi un fratello: non smettere di sognare”.