Diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere amichevole Napoli-Bassa Anaunia streaming LIVE OGGI 17.30

Archiviato Euro 2020 che ha visto la Nazionale Italiana salire sul tetto d’Europa, è partito ufficialmente ormai da qualche giorno il pre-campionato delle principali squadre della nostra Serie A. La stagione del Napoli 2021/2022 è ufficialmente iniziata l’8 Luglio, data della presentazione ai tifosi partenopei e alla stampa di Luciano Spalletti, nuovo allenatore degli ‘azzurri’ che guiderà la squadra nel raggiungimento degli obiettivi stagionali. Nella giornata di oggi, Domenica 18 Luglio 2021, il Napoli affronterà il Bassa Anaunia in un’amichevole che sarà un test importante per Luciano Spalletti per verificare la condizione fisica dei propri calciatori e attuare alcune prove tecnico-tattiche. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere amichevole Napoli-Bassa Anaunia in streaming gratis.

Diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere amichevole Napoli-Bassa Anaunia streaming gratis LIVE OGGI 17.30

Napoli-Bassa Anaunia, match valido come test amichevole pre-campionato, si giocherà allo Stadio di Carciato a partire dalle ore 17.30 di Domenica 18 Luglio 2021. Per questa amichevole del Napoli non sarà disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro TV 8 del match. L’amichevole tra il Napoli di Spalletti e il Bassa Anaunia potrà essere seguita diretta TV Live ma, come ogni stagione, le partite della pre-season saranno in pay per view al costo di 10 euro. Una volta acquistato il match, l’abbonato potrà seguire il match in streaming gratis sull’applicazione Sky-Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili. Per seguire in tempo reale il risultato dell’amichevole Napoli-Bassa Anaunia si consiglia di visitare le pagine social (Facebook, Twitter e Instagram) delle rispettive squadre in campo.