Juventus, Allegri smanioso di iniziare: nove giorni al raduno del club

Juventus, Massimiliano Allegri risulta intrepido nel voler iniziare il nuovo percorso e vuole vedere i suoi giocatori all’opera. Ad agosto si ritorna al Camp Nou contro il Barcellona. Mancano solamente 9 giorni al raduno della Signora, ci si ritroverà alla Continassa per iniziare la preparazione estiva della stagione 2021-2022, con relative visite mediche.

I presenti del 14 luglio si contano sulla punta delle dita, i quali: Paulo Dybala, Weston McKennie, Arthur Melo, Carlo Pinsoglio, Gianluca Frabotta. I restanti sedici a causa degli Europei e della Coppa America non saranno presenti: Ronaldo, Chiellini, Cuadrado, Danilo e tutti gli altri, rientreranno dopo le 3 settimane di ferie concesse per contratto.

Juventus, Allegri: un ct propositivo?

Massimiliano Allegri è oramai pronto e ha voglia di iniziare. Osservando la situazione, nonostante l’arrivo scaglionato dei giocatori da metà fino alla fine di luglio, il ct rimane propositivo. La preparazione estiva in casa è di buon gusto per Massimiliano, che non ha mai amato i tour estivi in giro per il mondo. Avrà tutta la Continassa per lavorare. Stando a quanto raccontano le persone a lui vicine, non vede l’ora di poter ricominciare dopo due annate di inattività.

Il gruppo di Max

Oramai manca poco al prossimo raduno bianconero, dove saranno presenti Paulo Dybala in rientro verso l’Italia, con Weston McKennie, Arthur Melo, Carlo Pinsoglio, Gianluca Frabotta. Saranno pochi i restanti dei giocatori rientrati come Perin, De Sciglio e Rugani. Si aggiungerà anche il gruppo dell’under 23: alcuni dei quali, Dragusin, Fagioli, Rafia, Felix Correia, Di Pardo e Da Graca.