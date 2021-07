L’attesa è finita, per la Serie A domani il calendario della stagione 2021/2022. Grande attesa perché ci saranno diverse novità. Sicuramente si capirà meglio il Girone di ritorno che ha subito qualche modifica.

Serie A, domani verrà pubblicato il calendario della stagione 2021/2022

L’inizio della Serie A 2021/22, al via il prossimo 22 agosto e finirà il 22 maggio 2022, è vicino. Intanto, domani, mercoledì 14 luglio, alle 18.30 ci sarà la compilazione del calendario, che per la prima volta presenterà le partite del girone di ritorno in ordine differente. Completamente rivoluzionato rispetto a come siamo abituati, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata. Una vera e propria rivoluzione annunciata qualche settimana fa. Una delle variazioni interessanti è quella che nei turni infrasettimanali non saranno possibili derby né scontro diretti tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma. Analogamente non verranno disputati i derby alla prima o ultima giornata. Inoltre, è impossibile che la prima o ultima partita di una squadra sia contro lo stesso avversario avuto nella prima o ultima partita dei due campionati.

Dopo anni di difficoltà, vissute dalle squadre impegnate in Europa, da quest’anno, le squadre impegnate nella Champions League non potranno affrontare le squadre impegnate in Europa/Conference League nelle giornate successive ad un turno di Europa/Conference League. Infine non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto all’anno scorso.

Serie A, date e soste

Inizio: 22 agosto 2021

Fine: 22 maggio 2022

Turni infrasettimanali: 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1 dicembre 2021, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022

Pausa invernale: 26 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022

Soste per le nazionali: 5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 30 gennaio 2022 e 27 marzo 2022