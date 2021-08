Calciomercato Milan: nome nuovo per la fascia destra

Il calciomercato della Roma è sempre in fermento sia in entrata che in uscita. Dzeko partente è il nome caldo in questo periodo e ci sono molti nomi per sostituirlo. Ma anche altri giocatori messi nella lista esuberi da Mourinho stanno facendo parlare di loro.

Florenzi al milan: i dettagli

Svolta sulla corsia di destra. Come scrivono Sky Sport e Gianluca di Marzio (tramite sui suoi profili social) i dirigenti del Milan avrebbero sondato il terreno pesantemente per Alessandro Florenzi. Il terzino destro è in uscita dalla società capitolina e ha giocato l’ultimo anno a Parigi in prestito al Psg. La società rossonera sta valutando l’offerta low cost di Florenzi, visto che ci sono non poche difficolta a trattare con il Manchester United il rinnovo del prestito di Diogo Dalot, anche inserendo la formula del diritto di riscatto. Anche la freddezza da parte del Real Madrid verso la società di via Turati, per quanto riguarda Odriozola, l’ha fatta piombare sul terzino della Roma. Maldini a Massara affiancherebbero cosi al giovane Davide Calabria un giocatore affidabile e soprattutto di esperienza a livello internazionale. Escluso dal progetto tecnico della Roma di Mourinho, Florenzi può lasciare Roma in prestito ma con il diritto di riscatto, e infatti il Milan proprio con queste condizioni si è fatto avanti per portarselo a casa. Il diritto potrebbe tramutarsi in obbligo di riscatto a 7 milioni di euro al determinarsi di alcune condizioni (qualificazione Champions League e presenze del giocatore). La Roma si tutelerebbe così dopo le esperienze al Siviglia e al Psg.