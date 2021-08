Colpo del Manchester City: acquisto record in Premier League

Il calciomercato non si ferma mai e la Premier League comincia a fare sul serio. I primi colpi “pesanti” cominciamo a vedersi finalmente nel più bel campionato al mondo. Il Manchester City doveva rispondere al Manchester United e lo ha fatto nel migliore dei modi.

Grealish-Manchester City ci siamo: i dettagli

Il Manchester City si sa quando si muove sul mercato lo fa pesantemente. E nell’estate del 2021 non poteva non entrare che in “gamba tesa” come si direbbe nel calcio. Lo fa piazzando un grandissimo colpo a centrocampo comprando dall’Aston Villa il talentuontissimo Jack Peter Grealish. I rumors di un passaggio di Grealish ai Citizens riecheggiavano già nel corso degli Europei, ma finalmente ora c’è la conferma. Secondo quanto riportato dal quotidiano popolare britannico Daily Mail, la squadra di Guardiola e del presidente Manṣūr bin Zāyed Āl Nahyān, ha acquistato dall’Aston Villa Grealish per una cira record per la Premier League: ben 100 milioni di sterline che equivalgono a 117 milioni di euro. Questa cifra è il trasferimento piu costoso nel campionato inglese, superando gli 89 milioni di euro pagati dal Manchester United per Harry Maguire, e superando il precedente record che resisteva dal 2016, di 89 milioni di sterline pagati alla Juventus per Paul Pogba. Grealish alla corte di Guardiola è la risposta della parte blu di Manchester all’ingaggio dei Jadon Sancho da parte dello United, che per strapparlo al Borussia Dortmund ha investito 85 milioni di euro. L’Aston Villa, intanto, ha già colmato l’assenza di Grealish ufficializzando l’arrivo del talentuoso attaccante giamaicano Leon Bailey. Il 24enne ex Bayer Leverkusen è statoi pagato 30 milioni di sterline.