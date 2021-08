LIVE Locatelli-Juve: la trattativa tra il Sassuolo e i bianconeri minuto per minuto

Locatelli alla Juventus è certamente uno dei tormentoni del calciomercato in corso. Il centrocampista del Sassuolo, fresco campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, è in cima alla lista stilata dal club di Andrea Agnelli per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il classe ’98 gode della stima e del gradimento di Max Allegri, pronto a consegnargli le chiavi del gioco bianconero. La trattativa è ormai entrata nel vivo e l’affare tra Juventus e Sassuolo potrebbe concludersi da un momento all’altro.

03/8 – Stando a quanto raccolto da Sky, Sassuolo e Juventus sono ancora distanti per Locatelli. I dirigenti neroverdi aspettano nelle prossime ore una nuova offerta da parte dei bianconeri. Il Sassuolo chiede almeno cinque milioni per il prestito e trenta per l’obbligo di riscatto a delle condizioni che siano più sicure possibili, mentre la Juventus per ora non è andata oltre un’offerta da cinque milioni per il prestito biennale (da due milioni e mezzo a stagione) e venti milioni per l’obbligo (a cui andrebbero aggiunti eventuali bonus).

Locatelli ha concluso le vacanze post Euro 2020 con la dolce metà ed è rientrato nella sua residenza milanese. Da lì attende novità. C’è distanza sulla formula più che sulle cifre.