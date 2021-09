Dove vedere Italia – Lussemburgo under 21, streaming e TV

Dove vedere Italia – Lussemburgo Under 21, prima gara di qualificazione agli Europei di categoria del 2023. Il confermatissimo CT Paolo Nicolato inizia il suo lavoro dalla gara casalinga di Empoli del 3 Settembre, contro i non certo irresistibili lussemburghesi.

Si riparte da novità interessanti come il duo bianconero Fagioli e Ranocchia e gli attaccanti Piccoli e Yeboah. I fari della squadra saranno senza dubbio Tonali e Rovella, già coinvolti nel precedente ciclo della nostra nazionale Under 21. Altre novità interessanti sono il difensore leccese Gallo e l’attaccante del Verona Cancellieri, che si sono messi in luce durante il precampionato.

Dove vedere Italia – Lussemburgo under 21: riparte il ciclo dei ragazzi di Nicolato

Italia – Lussemburgo si gioca il 3 settembre alle ore 17:30 allo stadio Carlo Castellani di Empoli. E’ l’esordio della nazionale guidata da Nicolato alle qualificazioni per l’Europeo 2023 di categoria. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV su Rai2 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. La diretta testuale sarà disponibile sulla pagina ufficiale della FIGC.

I tagliandi saranno acquistabili presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti internet www.figc.it e www.vivaticket.it. I biglietti di Poltrona saranno disponibili al prezzo di 14 euro, quelli di Maratona al prezzo di 10 euro. Gli Under 12 (nati dopo il 3 settembre del 2009) potranno acquistare i tagliandi dei due settori al prezzo speciale di 1 euro.