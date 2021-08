Dove vedere Fiorentina-Espanyol: streaming e TV in chiaro?

L’incontro servirà per ricordare Davide Astori e Daniel Jarque, giocatori delle due squadre che sono venuti a mancare prematuramente e fa parte della Unbeatables Cup, in cui sono impegnate anche Roma e Betis Sviglia e che ha lo scopo di raccogliere fondi per le cardiomiopatie e per la morte improvvisa.

La partita non sarà trasmessa in chiaro, ma potrà essere seguita in streaming su TIMvision e con diretta testuale sulle pagine ufficiali della Fiorentina.

Dove vedere Fiorentina- Espanyol: le probabili formazioni della partita

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Bianco, Maleh; Saponara, Vlahovic, Sottil. All. Vincenzo Italiano

Espanyol (4-2-3-1): Garcia; Victor Gomez, Calero, Cabrera, Pedrosa; Davis Lopez, Darder; Embarba, Melendo, Wu Lei; Raul de Romas. All. Moreno

Italiano conferma il giovane Bianco in cabina di regia. Attesa anche per le prestazioni di Maleh e Sottil, osservati speciali dell’ex allenatore spezzino.