Inter, ultime infortunio Correa e Vidal: cosa trapela in vista della Fiorentina

Sorgono gli ultimi aggiornamenti riguardo gli infortuni del centrocampista Arturo Vidal e dell’attaccante Joaquin Correa, poco prima del match infrasettimanale contro la Fiorentina. Sicuramente, un pensiero in più per il ct Inzaghi che rimane propositivo per il prossimo impegno contro Italiano. Ovviamente nelle opzioni di Inzaghi rientra il ‘non correre rischi’, tenendo da conto che sabato prossimo ci sarà il match con l’Atalanta.

Ultime infortunio Correa e Vidal: possibile recupero dell’argentino

Joaquin Correa si è sottoposto a una valutazione strumentale nella serata di ieri, a seguito della forte contusione con buone notizie ed esito negativo. Secondo il personale medico dovrà semplicemente attendere che il dolore si allevi, l’obiettivo è averlo in campo contro l’Atalanta nella migliore delle condizioni. Rimangono per cui aperte le possibilità per l’argentino di rimanere nel team contro Italiano.

Simone Inzaghi cerca di essere ottimista anche per l’ex Barcellona Arturo Vidal, escluso già nel match contro il Bologna a causa di un affaticamento muscolare. Per lui una riabilitazione personalizzata con un programma da seguire, il centrocampista verrà monitorato nuovamente nella giornata di domani per ottenere risposte sulle presunte disponibilità.

Dichiarazioni Gianluca di Marzio

Ultime infortunio Correa e Vidal, che preoccupano il mister Simone Inzaghi. Ecco le dichiarazioni di Marzio: “Le condizioni di Correa sono migliorate: ha avuto un forte trauma contusivo al bacino e deve aspettare solamente che si allevi il dolore. Inzaghi spera di portarlo a Firenze per la trasferta di martedì, ma andrà solo se il giocatore migliorerà. L’obiettivo è averlo al 100% con l’Atalanta e per questo potrebbe riposare.

Per Arturo Vidal persiste lo stato di affaticamento: il cileno non è neanche andato in panchina nel match contro il Bologna e dovrà proseguire con un programma personalizzato. Domani verranno fatti nuovi accertamenti per capire la sua disponibilità”.