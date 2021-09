Probabile formazione Spezia- Juve, le scelte di Allegri

Il turno infrasettimanale impone ad Allegri il turnover. Nella probabile formazione Spezia- Juve fuori pedine importanti in difesa e in attacco Kean potrebbe partire titolare. L’allenatore bianconero vuole il riscatto dopo un inizio deludente, 2 punti in 4 partite sono troppo pochi. Nel match di oggi alle 18:30 contro i liguri l’obiettivo sono i tre punti.

Probabile formazione Spezia- Juve, Allegri: “É uno scontro salvezza”

Massimiliano Allegri non descrive con mezzi termini la situazione critica della Juventus: “Ora silenzio, contano i tre punti. Inutile chiacchierare. Questo è uno scontro salvezza“. Dichiarazioni che fanno un certo effetto se a dirle è l’allenatore della Juventus, ma a guardare la classifica i bianconeri sono terzultimi con solo due punti. L’inizio della Vecchia Signora è stato molto al di sotto delle aspettative e serve un cambio di marcia nella partita di questa sera. Molte le novità nella probabile formazione Spezia- Juve. Allegri ha, infatti, chiarito: “Ci saranno dei cambi, si, perché ci sono giocatori che vengono da 6-7 partite consecutive“. I cambi iniziano già tra i pali, via Szczesny e dentro Perin. In difesa il grande assente è Chiellini, Allegri ha spiegato: “L’unico out è Giorgio che era febbricitante già lunedì“. Nessuna preoccupazione per Morata: “Gli altri stanno bene, anche Morata ha recuperato da un fastidio che aveva accusato contro il Milan“. Lo spagnolo potrebbe, però, partire dalla panchina, il suo posto potrebbe essere preso da Kean. Sicura la presenza di Chiesa e De Ligt. In dubbio la scelta tra Bernardeschi e McKennie.