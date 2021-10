Aguero in ospedale, la diagnosi: problemi cardiaci e non è la prima volta

Tanta paura per le condizioni di salute del Kun, Aguero in ospedale. Ieri durante la partita contro l’Alves , il giocatore è uscito toccandosi il petto. Portato in ospedale, hanno accertato che si tratta di un episodio di aritmia cardiaca. Il calciatore è ancora sotto osservazione e secondo alcune indiscrezioni non si tratta di un episodio isolato.

Aguero in ospedale

Problemi cardiaci per Aguero. Dopo essere stato visitato in ospedale, i medici parlano di aritmia cardiaca per il calciatore. Ieri durante la partita Barcellona- Alves, terminata 1-1, Aguero ha chiesto il cambio al 40′ minuto. Aveva difficoltà respiratorie e si toccava il petto. Portato d’urgenza in ospedale, dopo i vari controlli i medici hanno constatato un’aritmia cardiaca. A dare la notizia è il giornale catalano Sport, dalla società non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Si attendono esami più dettagliati.

Non è la prima volta

Secondo El Pais non si tratta della prima volta che Aguero accusa problemi al cuore. Da quanto riportato dal giornale spagnolo, infatti, dieci giorni fa in allenamento il calciatore ha patito un episodio simile. Non solo, anche quando era ragazzino, a 12 anni, pare abbia avuto un altro attacco. In questa situazione Aguero non sarà presente alla trasferta di Champions League nel match contro la Dynamo Kiev.