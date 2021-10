Inciviltà sugli spalti. Questo è quanto si può riassumere dopo gli episodi assistiti oggi al Gewiss Stadium. Siamo alle battute finali del match tra Atalanta-Lazio, Reina viene colpito da una monetina. Piovono dagli spalti tanti oggetti.

Atalanta-Lazio, Reina colpito da una monetina

L’undicesima giornata di campionato si apre a Bergamo con l’anticipo delle ore 15 tra Atalanta-Lazio. La sfida, finita 2-2 (Pedro, 18′; Zapata 45’+1; Immobile 74′; De Roon, 90+4) si è conclusa nel peggiore dei modi per il portiere spagnolo della Lazio.

In campo ci è finito di tutto in quei minuti finali, anche del nastro adesivo è arrivato nello spazio dell’estremo difensore. Ciò che è arrivato a colpire il giocatore è stata una monetina. Una brutta scena, ma soprattutto un momento inaspettato per lo spagnolo che si apprestava ad un calcio di rinvio. L’oggetto è arrivato dalla curva di tifosi bergamaschi.

Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per Reina, che in precedenza era stato ammonito per perdita di tempo. Il portiere è rimasto in campo e poco dopo ha subito il gol del definitivo 2-2 con gol di De Roon al 90’+4. Un finale brutto sotto ogni punto di vista per la Lazio, ma soprattutto per i tifosi che non hanno mostrato rispetto. Sicuramente contano le condizioni di salute del portiere che poteva avere conseguenze gravi.