Ballardini dopo la sconfitta contro il Torino: “Nel primo tempo non abbiamo concesso tanto. Su Kallon…”

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN subito dopo la sconfitta rimediata in trasferta contro il Torino (3-2).

Il Mister dei ‘rossoblù’ ha così analizzato la partita: “Nel primo tempo non abbiamo concesso tanto, hanno segnato su errori nostri. Il Torino ha tanta qualità, se sbagli contro di loro paghi. Abbiamo avuto più occasioni nel complesso (…) Sono arrabbiatissimo. Conosco i giocatori e le loro qualità, ci alleniamo faticosamente in settimana e sono arrabbiato per questi errori che compromettono le partite. Non ci sta. Sono arrabbiato in primis con me stesso, perchè il primo responsabile sono io. Preoccupato? Quello mai“.

Sui cambi effettuati, Ballardini ha dichiarato: “Bisognava mettere un giocatore con caratteristiche offensive. Ripeto, loro nel primo tempo non hanno tirato in porta ad esclusione dei gol. E’ un momento così, siamo poco attenti e poco decisi in fase difensiva in certe occasioni. Questo è l’errore grave, non puoi regalare le prime due reti“.

In merito alle prestazioni di Kallon e Cambiaso, il tecnico ha ribadito: “Kallon? Ci sono dei momenti. A volte è partito dall’inizio ed è stato meno incisivo, a differenza di quando è subentrato. Dà fastidio agli avversari. Parliamo di lui come di Cambiaso. Siamo contenti di averli”.