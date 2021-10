DIRETTA LIVE Italia-Svezia Under 21: cronaca e risultato in tempo reale

Live Italia-Svezia Under 21: le probabili formazioni

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Cancellieri.

Ct: Nicolato.

A disp. Russo, Pirola, Carboni, Cambiaso, Calafiori, Brescianini, Ranocchia, Piccoli, Vignato.

Indisponibili: Carnesecchi, Plizzari, Se. Esposito, Ricci.

SVEZIA UNDER 21 (4-2-3-1): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Gigovic, Hussein; Walemark, Nygren, Elanga; Prica.

Ct. Asbaghi.

A disp. Sveijer, Eile, Carlén, Gustavsson, Svensson, Ring, Ali, Sarr, Hajal.

Arbitro: Carvalho Nobre (Portogallo).

Assistenti: Gomes Maia e Vila Pereira.

IV uomo: Oliveira Melo.

Live Italia-Svezia Under 21: ora e luogo del match

Martedì 12 ottobre, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per le qualificazioni al campionato europeo Under 21 tra Italia-Svezia. Le due compagini si sfideranno allo stadio Brianteo di Monza. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in streaming su Rai Play e Rai Sport. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match live sul nostro sito.

Live Italia-Svezia Under 21: come arrivano le due squadre

L’Italia Under 21 si avvicina al match reduce dalla vittoria contro la Bosnia Erzegovina dello scorso 8 ottobre. Gli azzurrini si imposero, infatti, per 2-1 a Zenica con gol di Okoli e Vignato. La Svezia Under 21, invece, si avvicina alla gara reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Montenegro con gol di Hajal, Gigovic ed Elanga.